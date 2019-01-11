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Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı 'Bana iyiliği dokundu' dedi

Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı 'Bana iyiliği dokundu' dedi

İZMİR'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı 32 Bahriye Üngeç'i tabancayla sırtından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 34 yaşındaki Murat Vardal'dan, Üngeç'in 18 yaşındaki kızı şikayetçi olmadı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 13:46 - Güncelleme: 11-01-2019 13:46

İZMİR'de 2017 yılında meydana gelen olayda iddialara göre; Murat Vardal ve Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine de Murat Vardal, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak, Üngeç'e ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Vardal ise otomobiline binerek kaçtı. Silah sesleri üzerine markete gelen çevre sakinleri, Üngeç'i kanlar içerisinde buldu. Üngeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Murat Vardal'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Tutuklanan Vardal'ın yargılanmasına İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Murat Vardal ile Bahriye Üngeç'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

ANNESİNİ ÖLDÜREN SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Duruşmada müşteki olarak ifadesi alınan Bahriye Üngeç'in kızı N.Ö., üvey babası Murat Vardal'dan şikayetçi olmadığını belirterek, "Annemi Murat Vardal'ın öldürdüğünü bana eşim anlattı. Eşim annemin öldürüldüğünü görmüş. Ben Murat Vardal'a ağabey de derim, baba da derim. Bana çok iyiliği dokundu. Benim düğünümü de yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.

O BENİM ÇOCUKLUK AŞKIMDI
Sanık Murat Vardal ise tabancanın, doldur boşalt yaparken kazayla patladığını öne sürerek, "Benim eşimle kavga ettiğimi, sürekli tartıştığımı söyleyenler yalan söylüyor. Herkes doğruyu söylesin ki eşim mezarında rahat uyusun. O benim çocukluk aşkımdı" diye konuştu

Mahkeme heyeti, mağdur avukatlarının bilirkişi raporunu incelemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

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