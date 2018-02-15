Annesi yatağında ölü buldu! Şok iddia

İzmir Tire'de özel bir iletişim firmasında çalışan Gökçe Çalışkan, bugün sabah, Hürriyet Mahallesi, Gençlik Caddesi'ndeki evlerinde yatağında annesi Mülferi Çalışkan tarafından momarmış halde bulundu. Tüm çabalarına rağmen kızının bir tepki vermemesi üzerine Çalışkan, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SAĞLIK SORUNU YOKTU: Bilinen bir sağlık sorunu bulunmayan Güneş'in kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Muğla Adil Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın ani ölüm yakınlarını yasa boğarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.