Annesi ve kayınvalidesine tecavüz etti! Ruhum beni yaşlı kadınlara yönlediriyor dedi

NİJERYA'da çiftçilik yapan 32 yaşındaki David Shekari ismindeki bir adam, 65 yaşındaki annesine ve 70 yaşındaki kayınvalidesine uyurken alkollü bir şekilde saldırıp tecavüz etmekle suçlandı. Bütün bu suçlamaları kabul eden David Shekari, polise verdiği ifadede annesine saldırdığını çünkü bir festivalde sarhoş olduğunu söyledi. Shekari şunları dile getirdi;
''Tecavüze uğrayan yaşlı bir kadın bulamadım ve eve geldiğimde annemi uyurken buldum ve ona tecavüz ettim. Annem uyandığında beni tepesinde gördü çığlık attı ve komşularımız annemin çığlıklarıyla eve toplandı"
Bütün bu olayları yaparken sarhoş olduğunu ve bilinçli olmadığını söyleyen adam, ayık olduğun zaman annesine affetmesi için yalvardığını ve annesinin affettiğini belirtti.
Davit annesine saldırdıktan sonra gecenin geç saatlerinde Katari köyündeki eski kayınpederinin evine gittiğini ve eski kayınvalidesine tecavüz ettiğini de itiraf etti ve bütün bu olayları kendisine bir "ruh" un yaptırdığını ileri sürdü. David ayrıca, Nijeryalı polise annesine tecavüz ettiği ortaya çıktıktan sonra eşinin kendisini terk ettiğini ve başka biriyle evlendiğini söyledi.
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