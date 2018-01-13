Annesi onu terk etti o ise... Sosyal medya bu çocuğu konuşuyor

Her çocuk için okula gitmek önemlidir. Okulda teorik olarak öğrendikleri şeyler ileride hayatlarında yardımcı olur. Dünyada milyonlarca çocuk okula gidemiyor. Saçı donmuş Çinli bir çocuğun fotoğrafı internete çığ gibi düştü. Fotoğrafı görüp de etkilenmemek elde değil.

8 yaşındaki Wang Fuman Çin’in Xinjie ismindeki küçük bir kasabasında yaşıyor. Annesi küçük yaşta onu terketmiş ve babası da iş bulabilmek için büyük bir şehre gitmiş. Bu nedenle ona babaannesi bakıyor. Wang Fuman’ın okulu kaldığı evden beş kilometre uzaklıkta.