Annesi ölen yavruları kurtardı şimdi onlara annelik yapıyor

Antalya'da, doğum sırasında ölen koyunun yavruları, kendilerini hayata döndüren kadının bir an olsun peşinden ayrılmıyor. Kuzularına adeta bir bebeğe bakar gibi bakan ve ineklerinden sağdığı sütle besleyen kadın kuzulara şampuanla banyo yaptırıp uyutuyor.

Antalya'da, doğum sırasında ölen koyunun yavruları, kendilerini hayata döndüren kadının bir an olsun peşinden ayrılmıyor. Kuzularına adeta bir bebeğe bakar gibi bakan ve ineklerinden sağdığı sütle besleyen kadın kuzulara şampuanla banyo yaptırıp uyutuyor.

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Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Fatma Öncel'in geçtiğimiz haziran ayında beslediği sürüden bir koyun ikiz kuzu doğurdu. Bu sırada koyun, doğum felci geçirdi ve veteriner tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Koyunun sahibi Öncel ise ölen koyunun güçsüz kuzularına vitaminler vererek beslemeye başladı. Öncel, yaklaşık 1 hafta sonra kendilerine gelen koyunlara titizlikle bakmaya başladı.

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Daha sonra hayvan çiftliğindeki ineklerinden sağdığı sütle kuzuları beslemeye başlayan Öncel, onlara gün içerisinde adeta bir bebeğe bakar gibi bakıyor. Önce kuzulara biberonla inek sütü veren Öncel, temizlik ve uyku saatlerine de özen gösteriyor. Gündüz yaptırdığı her banyo sonrası kuzularını havluyla kurulayıp üşütmemeleri için dışarıda uyutan Öncel, hava karardığında da evine alıp ayırdığı bir odada uyutuyor. Durumlarından oldukça memnun gözüken kuzular ise Öncel'in bir an olsun peşini bırakmıyor.

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