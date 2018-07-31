Annesi intihar etmişti Hadise'den günler sonra ilk paylaşım!

Bir süre önce şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, intihar etmiş olay gündeme bomba gibi düşmüştü. Zor günlerin ardından Hadise Instagram hesabından ilk defa paylaşımda bulundu. İşte Hadise'nin ilk paylaşımı.

Kısa bir süre önce Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'in intihar haberi olay yaratmıştı. Önce Hadise'nin basın sözcüsü tarafından rededilen olayı, Nur Yerlitaş doğrulamış ve yeni bir kavganın ateşi fitillenmişti. Hadise'den günler sonra ilk paylaşım geldi. Twitter

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Hadise bu yaşadıklarının ardından Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Hayranlarıyla buluşarak moral toplayan Hadise, konserde çekilen iki fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kıbrıs konserindeki seksi kıyafetiyle fotoğraflarını paylaşan Hadise, 'Seyircilerime sonsuz teşekkürler' notunu düştü. Twitter

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İŞTE HADİSE'NİN O PAYLAŞIMLARI; Hadise'nin konser kıyafetleriyle yaptığı paylaşımlar kısa süre içinde 100 binden fazla beğeni aldı. Kıbrıs'ta verdiği konser sonrası İstanbul'a dönüş yapan ünlü şarkıcı, "Bu süreçte sizlerden biraz daha saygı bekliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu ailece atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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