Annesi ilaçla öldürüldü denilen Cenk Eren konuştu!

Özel bir hastanenin hasta bakıcısı Tuna B. ünlü bir sanatçının annesinin ilaç verilerek öldürüldüğünü iddia etmişti. O sanatçının ismin Cenk Eren olduğu ortaya çıktı.

Programa katılan ve özel bir hastanede çalıştığını söyleyen hasta bakıcı Tuna B. solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye gelen 20 aylık kız bebeğin istismarının polise bildirilmediğini iddia etmişti!

Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken hasta bakıcı bu kez de hastanede tedavi gören yaşlı hastalara verilen bir ilaçla ölümlerinin hızlandırıldığını söyledi. Balçiçek İlter de kendisinin da bir konuşmaya tanık olduğunu belirtti ve 'Herkesin bu olayı bildiğini, ancak konuşmadığını anlıyorum ben' dedi. Tuna B. Cenk Eren'in annesinin olayında sadece kendisinin olduğunu ve bizzat tanık olduğunu kaydetti.

ÜNLÜ SANATÇININ ANNESİNE İLAÇ VERİP ÖLÜMÜ HIZLANDIRDILAR: İddialara göre hastalara potasyum verilerek bir an önce kalplerinin durmasına neden olunuyordu.

Hasta bakıcı Tuna B. “Ben bu olayı üç kişide gördüm. Biz de ilaçlara dokunmak yasaktı, sadece hemşire ilaçları kullanır, her şeyi yapar. Bir tane hastanın damar yolu çıkması sebebiyle aşırı kan kaybından dolayı potasyum denilen bir ilaç verdiler ve ölümünü hızlandırdılar” dedi.

HERKESİ ŞOKE ETTİ

Tuna B. bu ilacın ünlü bir sanatçının annesine de verildiğini iddia ederek herkesi şoke etti! Hasta bakıcı aynı zamanda sanatçının bu durumu bilmediğini söyledi. Olay gündeme geldikten sonra o ismin Cenk Eren olduğu ortaya çıktı.

CENK EREN : DAVA AÇACAĞIM

Anne Eren'e özel bir hastanede potasyum verilerek ölümünün hızlandırıldığını söyleyen Turna B.’nin açıklamaları üzerine Cenk Eren şunları söyledi: “Ben de ne oldu bilmiyorum. Avukatlarım aracılığıyla araştırılmasını isteyeceğim. Zaten konuyu savcılığın bu durumda incelemesi gerekir. Ama bende avukatlarımla gerekli araştırma sonrası suç duyurusunda bulunacağım.” dedi.