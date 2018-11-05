Annesi fark etti skandal ortaya çıktı

Konak'taki Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Mehmet N., iddiaya göre 1'inci sınıf öğrencisi T.K.'den bir metin okumasını istedi.
METNİ OKUYAMADI SOPAYLA VURDU
Mehmet N., metni okumayan T.K.'nin, baldırlarına ve kaba etine sopayla vurdu. T.K.'nin okulda bekleyen annesi B.K., sendelediğini fark ettiği çocuğunun kıyafetlerini çıkarınca sopa izlerini gördü. Anne B.K., bunun üzerine sınıfa gidip Mehmet N. ile tartıştı.
ÖZRÜ KABUL ETMEYEN BABA ŞİKAYETCİ OLDU
Bir gün sonra da Mehmet N., kendisiyle konuşmaya gelen T.K.'nin babası G.K.'den iddiaya göre özür diledi. Özrü kabul etmeyen G.K., öğretmen şikayetçi oldu.
AÇIĞA ALINDI
İddialar üzerine, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma kapsamında Mehmet N., açığa alındı.
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