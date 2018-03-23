Annesi erkek çıkan kadına bir şok daha!

Kumburgaz’da ölen annesinin erkek olduğunu duyunca şoke olan Tansu adlı genç kız, aradan 1 yıl geçtikten sonra ikinci bir şok yaşadı. Tansu’nun 1994 yılında henüz iki günlük bebekken hastanede annesinin yanından çalındığı iddia edildi.

Kumburgaz’da ölen annesinin erkek olduğunu duyunca şoke olan Tansu adlı genç kız, aradan 1 yıl geçtikten sonra ikinci bir şok yaşadı. Tansu’nun 1994 yılında henüz iki günlük bebekken hastanede annesinin yanından çalındığı iddia edildi. Müge Anlı’nın programında gündeme gelen akıl almaz olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz yıl 8 Mart’a İstanbul Kumburgaz’da oturan ve ‘Handan’ isimli bir butiği işleten Şükran Aktaş (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Twitter

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Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, Aktaş’ın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp’a kaldırıldı. Adli Tıp’ta yapılan incelemede Aktaş’ın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş’ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke olurken eşi “Nasıl olur, benim eşim kadındı” diye konuştu. Twitter

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ŞOK ÜSTÜNE ŞOK: Ölen Şükran Aktaş’ın eşi ve kızı Adli Tıp’ta bir başka gerçeği daha öğrendi. Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Yapılan araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz’da kendi adına taşıyan bir butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.



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