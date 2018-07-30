Annesi 50 yaşından sonra seksi pozları ile fenomen oldu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın 50 yaşındaki annesi Vera Sahatciu Ora'nın sosyal medyadaki şöhreti kızını bile gölgede bıraktı. Ünlü şarkıcının annesi yaptığı paylaşımlarla Instagram'ı kelimenin tam anlamıyla karıştırdı. 50 yaşındaki Ora, birbirinden seksi pozlar paylaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın 50 yaşındaki annesi Vera Sahatciu Ora'nın sosyal medyadaki şöhreti kızını bile gölgede bıraktı. Ünlü şarkıcının annesi yaptığı paylaşımlarla Instagram'ı kelimenin tam anlamıyla karıştırdı. 50 yaşındaki Ora, birbirinden seksi pozlar paylaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın 50 yaşındaki annesi Vera Sahatciu Ora'nın sosyal medyadaki şöhreti kızını bile gölgede bıraktı. Ünlü şarkıcının annesi yaptığı paylaşımlarla Instagram'ı kelimenin tam anlamıyla karıştırdı. 50 yaşındaki Ora, birbirinden seksi pozlar paylaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın 50 yaşındaki annesi Vera Sahatciu Ora'nın sosyal medyadaki şöhreti kızını bile gölgede bıraktı. Ünlü şarkıcının annesi yaptığı paylaşımlarla Instagram'ı kelimenin tam anlamıyla karıştırdı. 50 yaşındaki Ora, birbirinden seksi pozlar paylaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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