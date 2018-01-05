Annenin eve kilitlediği 3 çocuk ve babalarını itfaiye kurtardı!

Antalya'da L.B. adlı kadın, hakkında uzaklaştırma kararı olan kocası M.B. ile 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Baba ve 3 çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan 8 katlı sitenin 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre uzaklaştırması olmasına rağmen eve giden M.B'yi, eşi L.B. içeri aldı. Bir süre sonra L.B., 3'ü de erkek olan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki çocukları ile eşinin üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı.