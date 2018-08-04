'Annemle kendimizi odamıza kitliyorduk' demişti! İbo'dan olay gönderme

İbrahim Kutluay, eski eşi Demet Şener'in “Her şey bittikten sonra İbo evden gitmedi, annemle kendimizi odamıza kitliyorduk” açıklaması hatırlatılınca şöyle dedi: “Öyle bir şey yok. Benim her söylenene cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmiyor.”

'Annemle kendimizi odamıza kitliyorduk' demişti! İbo'dan olay gönderme

Demet Şener'le 11 yıllık evliliğini Ocak'ta bitirdiği İbrahim Kutluay'ın kavgası bitmek bilmiyor. Şener'in kendisi ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Edvina Sponza'yı sürekli topa tutmasına rağmen sessizliğini koruyan İbrahim Kutluay önceki gün suskunluğunu bozdu. Bebek'te gazetecilerle sohbet eden eski basketbolcu, Şener'in açıklamaları sorulunca "Her söylenen şeye cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmez" çıkışı yaptı.

15
'Annemle kendimizi odamıza kitliyorduk' demişti! İbo'dan olay gönderme

Eski eşinin "Olayı bitirdikten sonra evden gitmedi. Ayrı odalarda kaldık" sözleri hatırlatılan İbrahim Kutluay, şu sözleriyle ise Demet Şener'in ise yalan söylediğini vurguladı: "Öyle bir şey yok. Bu açıklamalar beni rahatsız etmiyor. Bu soruların muhatabı Demet Hanım. Çocuklarımın huzur ve mutluluğu için konuşmamayı tercih ediyorum. Huzurlu ve gayet mutluyum.".

25
'Annemle kendimizi odamıza kitliyorduk' demişti! İbo'dan olay gönderme

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde teve2'de yayına başlayan 2. Sayfa'nın ilk konuğu oldu ve biten evliliği hakkında konuşmuştu. ''Hayatım boyunca özgür ruhlu büyüdüm. Rahmetli babam ileri görüşlü bir adamdı. Burnun düşse almayacaksın, ayaklarının üzerinde duracaksın diyerek yetiştirdi.'' diyen Şener, ''Güçlüydüm. Evlilik sürecinde Türkiye'de her şeyinize dikkat etmeniz gerek. Bir dönem evliyken dikkat ettimşimdi kimseye hesap vermiyorum kusura bakmayın ama bekarlık çok güzelmiş.

35
'Annemle kendimizi odamıza kitliyorduk' demişti! İbo'dan olay gönderme

İşte Demet Şener'in açıklamaları...

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro