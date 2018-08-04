'Annemle kendimizi odamıza kitliyorduk' demişti! İbo'dan olay gönderme

Demet Şener'le 11 yıllık evliliğini Ocak'ta bitirdiği İbrahim Kutluay'ın kavgası bitmek bilmiyor. Şener'in kendisi ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Edvina Sponza'yı sürekli topa tutmasına rağmen sessizliğini koruyan İbrahim Kutluay önceki gün suskunluğunu bozdu. Bebek'te gazetecilerle sohbet eden eski basketbolcu, Şener'in açıklamaları sorulunca "Her söylenen şeye cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmez" çıkışı yaptı.
Eski eşinin "Olayı bitirdikten sonra evden gitmedi. Ayrı odalarda kaldık" sözleri hatırlatılan İbrahim Kutluay, şu sözleriyle ise Demet Şener'in ise yalan söylediğini vurguladı: "Öyle bir şey yok. Bu açıklamalar beni rahatsız etmiyor. Bu soruların muhatabı Demet Hanım. Çocuklarımın huzur ve mutluluğu için konuşmamayı tercih ediyorum. Huzurlu ve gayet mutluyum.".
Demet Şener, geçtiğimiz günlerde teve2'de yayına başlayan 2. Sayfa'nın ilk konuğu oldu ve biten evliliği hakkında konuşmuştu. ''Hayatım boyunca özgür ruhlu büyüdüm. Rahmetli babam ileri görüşlü bir adamdı. Burnun düşse almayacaksın, ayaklarının üzerinde duracaksın diyerek yetiştirdi.'' diyen Şener, ''Güçlüydüm. Evlilik sürecinde Türkiye'de her şeyinize dikkat etmeniz gerek. Bir dönem evliyken dikkat ettimşimdi kimseye hesap vermiyorum kusura bakmayın ama bekarlık çok güzelmiş.
İşte Demet Şener'in açıklamaları...
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