'Annemle kendimizi odamıza kitliyorduk' demişti! İbo'dan olay gönderme

Demet Şener'le 11 yıllık evliliğini Ocak'ta bitirdiği İbrahim Kutluay'ın kavgası bitmek bilmiyor. Şener'in kendisi ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Edvina Sponza'yı sürekli topa tutmasına rağmen sessizliğini koruyan İbrahim Kutluay önceki gün suskunluğunu bozdu. Bebek'te gazetecilerle sohbet eden eski basketbolcu, Şener'in açıklamaları sorulunca "Her söylenen şeye cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmez" çıkışı yaptı.

Eski eşinin "Olayı bitirdikten sonra evden gitmedi. Ayrı odalarda kaldık" sözleri hatırlatılan İbrahim Kutluay, şu sözleriyle ise Demet Şener'in ise yalan söylediğini vurguladı: "Öyle bir şey yok. Bu açıklamalar beni rahatsız etmiyor. Bu soruların muhatabı Demet Hanım. Çocuklarımın huzur ve mutluluğu için konuşmamayı tercih ediyorum. Huzurlu ve gayet mutluyum.".