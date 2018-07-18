Annem gece 3'te beni Adnan Oktar'a götürüyordu erkeklerin bana...

Örgüt üyelerini kullanarak yaşı küçük kızlara tuzaklar kuran Adnan Oktar sorgu sırasını bekliyor. Operasyon derinleştikçe korkunç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Adnan Oktar’dan şikayetçi olan 13 yaşındaki Serra M.'nin ifadeleri, küçük kızların nasıl tuzağa düşürüldüğünü gözler önüne seriyor. Örgüt üyelerinin tacizine uğrayan 15 yaşındaki Serra M. Adnan Oktar’a götürülmesi ve örgütten başından geçenleri şu korkunç ifadelerle anlatıyor.

İSVİÇRE'DEN GELDİ: Mağdurlardan biri de 15 yaşındaki Serra M. İsviçre’de yaşayan Serra M. Oktar’ın gözaltına alındığını duyduktan sonra İstanbul’a gelerek ifade verdi. 9 yaşında Adnan Oktar’la tanıştırılan Serra M.’nin anlattıkları dehşet verici.

ANNEM GECE 3'TE BENİ SÜSLEYİP ADNAN OKTAR'A GÖTÜRÜYORDU : “9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar’la iletişime geçiyordu. Gece saat 3’te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu.''

''BACAK BACAK ÜSTÜNE ATACAKSIN'': Annem beni karşısına alıp ‘Sen az konuşacaksın’ diye uyarıda bulunuyordu. ‘Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın’ gibi şeyler söyledi.”