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Annelerini balyozla öldüren babalarını savundular topluma kazandırın

Annelerini balyozla öldüren babalarını savundular topluma kazandırın

ÇORUM'da 64 yaşındaki eşi Hanife Bicil'i başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ali Bicil için çocukları mahkemeden insanı şok eden bir talepte bulundu.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 13:25 - Güncelleme: 31-01-2019 13:25

ÇORUM'da geçen nisan ayında 65 yaşındaki Ali Bicil ve eşi Hanife Bicil arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Bicil, eşini, balyozla başına vurarak öldürdü.

Şüpheli, daha sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Ali Bicil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık hakında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TOPLUMA KAZANDIRILMASINI İSTEDİ
Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ali Bicil'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan sanık Ali Bicil’in çocukları, babalarının cinnet getirerek cinayet işlediğini savundu.

KARINCAYI DAHİ İNCİTMEDİ
4 kardeş, babalarının karıncayı dahi incitmediğini, bu yaşa kadar kendilerine hiç şiddet uygulamadığını söyledi. Kardeşler, mahkemece verilecek kararla babalarının yeniden topluma kazandırılmasını istedi.

RAPOR TALEP EDİLDİ
Avukat beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmada yer almayan sanık Ali Bicil'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edip, duruşmayı erteledi.

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