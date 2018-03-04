  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Anneler Günü ne zaman 2018 hangi gün?

Anneler Günü ne zaman 2018 hangi gün?

Anneler günü ne zaman, 2018 Anneler günü ne zaman kutlanacak sorularının detayı haberimizde. Her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de anneler günü Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. 2018 anneler günü bu sene 13 Mayıs pazar günü kutlanacak. Peki hayatımızdaki en değerli varlığı olan annelerimize Anneler günü hediyesi olarak ne alabiliri, anneler günü hediyeleri ve anneler günü mesajları haberimizde.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-03-2018 12:55 - Güncelleme: 04-03-2018 10:20

Anneler günü 2018 ne zaman, 2018 anneler günü hangi güne denk geliyor sorularının yanıtı haberimizde. İlk olaral 1905 yılında kutlanan ve ortaya çıkan anneler günü tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kutlanıyor. Her yıl mayıs ayının 2. habftası kutlanan anneler günü buse 13 Mayıs pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHİ: Anneler Günü ilk olarak Mayıs 1864’de doğan Anna Marie Jarvis Amerikada Batı Virginia’da öğretmenlik yaptığı sırada 9 Mayıs 1905’te annesini kaybetmesi ile ortaya çıkmıştır. Anesinin ölümünden iki yıl sonra, 1907 yılında annesinin ölüm yıl dönümünde yakın arkadaşlarına her yıl Anneler Günü adı altında ülke çapında kutlama yapılması önerisinde bulunmuş ve 10 Mayıs 1908’de ilk anneler günü Grafton’da 407 çocuk ve annelerinin katılımıyla kutlanmıştır. Bu tarihten sonra ilk önce ABD’de daha sonra ise tüm dünyaya yayılarak her yıl 5 Mayıs da Anneler Günü kutlanmaktadır.

Türkiye’de ise Anneler Günü; Türk Kadınlar Birliğinin girişimleri ile 5 Mayıs 1955 tarihinde mayıs ayının ikinci Pazar günü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘’Anneler Günü’’ olarak kutlanması kararı verilmiştir. Ayrıca Türkiye’de Anneler Gününde her yıl yılın annesi de seçilmektedir. 1955 yılında ilk kutlandığında yılın annesi olarak 93 Harbinde Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi hâline gelmiş olan Nene Hatun seçilmiştir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Anneler Günü ne zaman 2018 hangi gün? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro