Anneler Günü ne zaman 2018 annemize ne hediye alsak?

Anneler günü 2018 ne zaman, 2018 anneler günü hangi güne denk geliyor sorularının yanıtı haberimizde. İlk olarak 1905 yılında kutlanan ve ortaya çıkan anneler günü tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kutlanıyor. Her yıl mayıs ayının 2. haftası kutlanan anneler günü buse 13 Mayıs pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHİ: Anneler Günü ilk olarak Mayıs 1864’de doğan Anna Marie Jarvis Amerikada Batı Virginia’da öğretmenlik yaptığı sırada 9 Mayıs 1905’te annesini kaybetmesi ile ortaya çıkmıştır. Anesinin ölümünden iki yıl sonra, 1907 yılında annesinin ölüm yıl dönümünde yakın arkadaşlarına her yıl Anneler Günü adı altında ülke çapında kutlama yapılması önerisinde bulunmuş ve 10 Mayıs 1908’de ilk anneler günü Grafton’da 407 çocuk ve annelerinin katılımıyla kutlanmıştır. Bu tarihten sonra ilk önce ABD’de daha sonra ise tüm dünyaya yayılarak her yıl 5 Mayıs da Anneler Günü kutlanmaktadır.

Türkiye’de ise Anneler Günü; Türk Kadınlar Birliğinin girişimleri ile 5 Mayıs 1955 tarihinde mayıs ayının ikinci Pazar günü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘’Anneler Günü’’ olarak kutlanması kararı verilmiştir. Ayrıca Türkiye’de Anneler Gününde her yıl yılın annesi de seçilmektedir. 1955 yılında ilk kutlandığında yılın annesi olarak 93 Harbinde Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi hâline gelmiş olan Nene Hatun seçilmiştir.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER: Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize ona olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI EN GÜZEL SÖZLER

*Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günün kutlu olsun.

*Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.

*Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.

*Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum.

*Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

*Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

*Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun!

*Her şeye değer senin sonsuz sevgin... Annem annem... Seni çok arıyorum... Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

*Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

Anneler günü şiirleri...

ANNE

Senin sesini

senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,

Sözlerini özledim.

Kokunu özledim,

Benim güzel annem.

Beni büyüten,

Beni yaşatan.

Beni yüreten,

Sen değilmiydin,

Benim güzel annem.



Anne Sevgisi

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

ANNE

Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz

Beni ak sütünle besledin ANNE

Şefkatin bir şeyle satın alınmaz

Kulağıma ninni söyledin ANNE

Ne kadar tatlıydı gel yavrum derken

Seyrederdi mışıl mışıl uyurken

Elinde avcunda hiç bir şey yokken

Giydirdin kuşattın süsledin ANNE

Bu gece rüyamda yaktın özümü

Şahballı"yım tutamadım sözümü

Okşadın saçımı öptün yüzümü

Başımı göğsüne yasladın ANNE

Hilmi Şahballı

Anneler Günü

Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,

Bugün anneler günü, annem beni unut.

Evde acılar koynuna yangelip yatmış,

İnadına giyin sen de mayısa batmış,

Yürü sokakta, çocukların düşü aksın

Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.

Diline genç anılarından bir türkü seç,

Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,

Islanırsa anıların güneşte kurut,

Senin günün bugün unutma, beni unut

Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur

Durma, eteğinden beni bir daha savur.

Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,

Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,

Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …