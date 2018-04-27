Anneler düğün gecesi damat ve gelinin odasında bekliyor!

Dünya büyük, içinde yaşayan toplum çok, gelenekler görenekler birbirinden farklı. Bu keşmekeş içerisinde duyduğumuz kimi yasaklar, adetler bizleri şaşkına çeviriyor. İşte dünyanın en garip yasakları. Irak'ta erkekler “viagra” kelimesini kullanmaktan çekindiği için eczaneye gittiğinde “mavi hap alabilir miyim?” diye soruyor. Fakat dünyada en çok viagra satılan yerlerin başında geliyor.



