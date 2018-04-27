Anneler düğün gecesi damat ve gelinin odasında bekliyor!

Dünya büyük, içinde yaşayan toplum çok, gelenekler görenekler birbirinden farklı. Bu keşmekeş içerisinde duyduğumuz kimi yasaklar, adetler bizleri şaşkına çeviriyor. İşte dünyanın en garip yasakları. Irak'ta erkekler “viagra” kelimesini kullanmaktan çekindiği için eczaneye gittiğinde “mavi hap alabilir miyim?” diye soruyor. Fakat dünyada en çok viagra satılan yerlerin başında geliyor.
Dünya büyük, içinde yaşayan toplum çok, gelenekler görenekler birbirinden farklı. Bu keşmekeş içerisinde duyduğumuz kimi yasaklar, adetler bizleri şaşkına çeviriyor. İşte dünyanın en garip yasakları. Budapeşte'de ışıklar açık cinsel ilişkiye girilmiyor.
Mısır'da ideal güzelliği tanımlarken “Tombul” olmak esas alınıyor. Öyle ki bir kadına “zayıf” dendiğinde bunu hakaret olarak algılıyor.
Ohio, Oxford'da, Bir kadının bir erkeğin fotoğrafının önünde giysilerini çıkarması yasadışı.
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