Anneden kan donduran sözler! "Oğlum öldüğü için mutluyum tecavüzcünün tekiydi"

Fransız Alpleri'nde bisiklet sürdüğü esnada, avlanmaya çıkan bir adamın kaza kurşununa kurban giderek ölen 34 yaşındaki bisikletçi Mark Sutton'un annesinden kan donduran itiraflar geldi.

Annenin, kaza kurşunuyla ölüme kurban giden oğlunun arkasından sarf ettiği sözler dünya gündemine bomba gibi oturdu. Oğlu öldüğü için hiç üzülmediğini söyleyen öfkeli anne, durumdan çok memnun olduğunu dile getirken oğlunun Facebook hesabına yazdıklarını görenler şoke oldu. Twitter

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KIZ KARDEŞTEN OLAY SÖZLER! İngiliz bisikletçinin ailesinin yaptığı açıklamalarda bu ölümden memnuniyetlerini dile getirdiler. Mark Thomas Sutton'un ölümünden memnun olan tek kişi annesi değildi. Konu ile ilgili açıklama yapan kız kardeşi de, abisinin ölümünün kendisini sevindirdiğini söyleyerek 'Abim tecavüzcüydü. Ölmesine çok seviniyorum.' dedi. Twitter

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Mark Sutton'un annesi de tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. Anne, oğlunun bir kadını defalarca tecavüz ettiğini söyleyerek, öldürülmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Mark'ın ölümünden mutluluk duyan Anne ve kız kardeş hayatlarına kaldığı yerden devam ediyor. Twitter

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