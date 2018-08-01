Anneden 5 çocuğuna çağrı: Gelin itirafçı olun...

Oktar Babuna... Hüma Babuna... Eda Babuna... Tuba Babuna... Ceyda Babuna... 5 kardeş, beşi de Adnan Oktar'ın en yakınındaki isimler ve hepsi de tutuklu... Anneleri Semin Babuna çocuklarına "İtirafçı olun kurtulun" çağrısı yaptı.

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 5 kerdeş tutuklu bulunuyor. Oktar Babuna... Hüma Babuna... Eda Babuna... Tuba Babuna... Ceyda Babuna... Adnan Oktarın en yakınındaki isimler olan Babuna kardeşlerin anneleri Semin Babuna, çocuklarına çağrı yaptı. Beş çocuğunun beynini yıkadığını ileri sürdüğü Adnan Oktar'ın, ailesine atom bombası gibi düştüğünü söyleyen Semin Babuna, "Bu saatten sonra tek arzum, çocuklarımın bir an önce pişman olup, itirafçı olmaları" dedi.

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AİLEMİZİN ÜZERİNE ATOM BOMBASI GİBİ DÜŞTÜ... Prof. Dr. Cevat Babuna'nın eşi Semin Babuna, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Beş çocuğunu da Oktar'a kaptırdığını söyleyen Semin Babuna, "Bu adam bir atom bombası gibi Babuna ailesinin içine düştü, aileyi parçalayıp çocukları zehirledi. 25 yıl eşimle birlikte çocuklarımın kurtulması için mücadele ettik, bu mücadelemi bugün de devam ettireceğim" dedi. Twitter

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TEK ARZUM BİR AN ÖNCE İTİRAFÇI OLMALARI... "Bu saatten sonra tek arzum, çocuklarımın bir an önce pişman olup, itirafçı olmaları. Bildikleri ne varsa artık devlete anlatsınlar" ifadesini kullanan Babuna, şöyle devam etti: Twitter

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