Anneanne ve torununu pompalı tüfekle böyle yaralamıştı! O cani yakalandı

ADANA’da pompalı tüfekle ateş ederek anneanne ve torununu yaralayıp kaçan zanlı yakalandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda 3 yaşlarındaki bir çocuk olaydan ucuz kurtuldu.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bahçesinde oturan Ayşe T. ile 17 yaşındaki torunu Altay G.'nin yanına aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.D. isimli şahıs geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında A.D. pompalı tüfekle kadına ateş etti. Ayşe T. ile saçmaların isabet ettiği torunu yaralandı. Yaralanan kadın torunuyla evine kaçıp, durumu polise bildirdi. Saldırgan A.D. ise olay yerinden kaçarken 3 yaşlarındaki bir çocuğa yönelip bağırarak bir şeyler söylerken küçük çocuk saldırıyı ucuz atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılırken, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan yaşanan saldırı anı apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.