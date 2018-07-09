'Anne, yalvarırım giyin artık' diyerek isyan etmişti! Yine soyundu

Son zamanlarda cüretkar pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak adından söz ettiren Elizabeth Hurley, bu alışkanlığını sürdürdü. 53 yaşındaki oyuncu, Instagramda yine bikinili bir pozunu yayınladı. Yıllara meydan okuyan Hurley, bu paylaşımıyla Uluslararası Bikini Günü'nü kutladı.

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in sosyal medyada sık sık paylaştığı cüretkar pozlarına 16 yaşındaki oğlu Damian isyan etti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 52 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvarmıştı. Ancak 52 yaşındaki Hurley, oğlunun bu tepkisini çok da ciddiye almıyor. Twitter

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Oyunculuğun yanı sıra bikini tasarımcısı da olan Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaştığı pozları aracılığıyla kendi ürünlerinin tanıtımını da yapıyor. Ancak iddialara göre oğlu Damian, Hurley'in paylaştığı bu pozlar yüzünden zor anlar yaşamaya başladı. Arkadaşları tarafından kendisine yöneltilen annesiyle ilgili şakalara göğüs germek zorunda kalan genç adam sonunda isyan etme noktasına geldi. Twitter

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Son zamanlarda cüretkar pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak adından söz ettiren Elizabeth Hurley, bu alışkanlığını sürdürüyor. Twitter

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