Anne ve babasını sopayla öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü

İZMİR'in Kınık ilçesinde, babası Rıfat Dayan (65) ile annesi Elif Dalyan'ı (63) evde başlarına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Şahin Dayan (28) sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Burcu Dayan'ın geçen cumartesi günü dedesi vefat etti. Dayan, Kınık'ın kırsal Cumalı Mahallesi'nde yaşayan kayınpederi Rıfat Dayan ve Elif Dayan'a dedesinin vefatını bildirmek istedi. Kayınbiraderi Şahin Dayan'ı cep telefonundan aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine Burcu Dayan, bu defa kayınpederinin komşusu Hasibe İlkazi'ye durumu bildirip, yardım istedi. Twitter

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İlkazi, 1 saat arayla 2 defa Rıfat- Elif Dayan çiftinin evlerine gitmesine rağmen dış kapının kilitli olması üzerine ulaşamayıp, Soma'daki bir çimento fabrikasında çalışan oğulları Şahin Dayan'ı aradı. Durumu aktardığı Şahin Dayan, iddiaya göre, anne ve babasının Hamzalı Mahallesi'ne bir yakınlarının düğününe gittiğini söyledi. Twitter

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Şahin Dayan, aynı gün saat 20.30 sıralarında Cumalı Mahallesi Kahvehanesi'nde, bir süre oturup, çay içtikten sonra, "Öğleden sonra Soma'ya bankadan para çekmeye gittim. Dönüşte Kınık'a uğradım. Eve gidip yemek yiyeyim" diyerek ayrıldı. 10 dakika kadar sonra kırsal Cumalı Mahallesi Muhtarı Tuncay Ergün'ü arayan Şahin Dayan, "Muhtar, bizim eve hırsız girmiş. Annem ve babam kanlar içinde hareketsiz yatıyor" dedi. Twitter

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