Anne ve 10 aylık bebeği öldü 6 yaşındaki oğlu kurtuldu

ÇORLU'da yaşanan tren faciasında Derya Güvenç Kurtuluş, 10 aylık bebeği Beren Güvenç Kurtuluş ve kız kardeşi Emel Güvenç Duman hayatını kaybetti. Aynı kazada Beren Güvenç Kurtuluş'un 6 yaşındaki oğlu Kemal ise yaralı olarak kurtuldu. Anne ve bebeğinden geriye sadece fotoğrafları kaldı.
Tekirdağ Çorlu'da dün akşam meydana gelen tren kazasında yaşanan acı tablo sabah saatlerinden itibaren gün yüze çıkmaya başladı. Feci kazada Derya Güvenç Kurtuluş, 10 aylık bebeği Beren Güvenç Kurtuluş ve kız kardeşi Emel Güvenç Duman'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Annesi, kardeşi ve teyzesini kaybeden 6 yaşındaki oğlu Kemal Kurtulmuş'a ise birkaç yıl önce annesiyle çekilmiş bu fotoğrafı ile kardeşiyle birlikte olduğu fotoğraflar kaldı.
Tren kazasında Emel Güvenç Duman da kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte hayatını kaybetti...
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