Anne ölümleri için 'kanama müdahale timleri' oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Leyla Mollamahmutoğlu, kanama nedeniyle yaşanan anne ölümlerinin, oluşturulan 'kanamaya müdahale timleri'nin çalışmalarıyla yüzde 50 azaltılmasının planlandığını söyledi. Sağlık Bakanlığı, anne ölümlerini azaltmak için doğum sonrasında kanamalara zamanında ve gerekli şekilde müdahale bilincini oluşturmak amacıyla, "kanamaya müdahale timi" oluşturdu.

İlk eğitim verildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ev sahipliğinde, "kanama müdahale timleri"ndeki gönüllü kadın doğum uzmanlarına ilk eğitim verildi.

Amaç anne ölümlerini azaltabilmek

Programda konuşan Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Leyla Mollamahmutoğlu, anne ve ölümlerini oransal olarak azaltabilmek için Türkiye genelinde bir eğitim planladıklarını belirterek, "Anne ölümlerini azaltabilecek en önemli etkenlerden birisi, kanama nedeniyle olan anne ölümlerini önlemektir. Kanama nedeniyle olan anne ölümleri, Türkiye'de şu anda yüzde 18'dir. Kadın doğum uzmanlarımıza verilecek eğitimlerle, kanamadan olan anne ölümlerinin yüzde 50 oranında azaltılmasını planlıyoruz." dedi.

Kadın doğum uzmanları ortak hareket etmeli

Türkiye'nin 81 ilindeki farklı eğitim kurumlarından mezun olan kadın doğum uzmanlarının sahaya çıktıklarında birtakım sıkıntılar yaşayabildiklerini ifade eden Mollamahmutoğlu, doğum sonrası ortaya çıkabilecek kanamalara müdahale edecek kadın doğum uzmanlarının aynı dili konuşabilmeleri ve bu konuda standart bir hizmet verebilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Daire Başkanı Mollamahmutoğlu, kanamaya müdahalenin bir ekip işi olduğunu vurgulayarak, "Ekip oluşamadığı takdirde aynı dil konuşulamazsa burada birtakım aksaklıklar ortaya çıkar. Sağlık Bakanlığımızın bu aksaklıkların üzerine gitmesi neticesinde biz bu faaliyeti başlattık." ifadelerini kullandı.

80 kadın doğum uzmanına eğitim verilecek

Bu uygulama için İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'nın pilot iller olarak belirlendiğini belirten Mollamahmutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl en az 80 uzmanımıza bu konuda eğitim vermeyi arzu ediyoruz. 5 gün sürecek eğitimlerde teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimler de verilecek.