Anne Marie'nin Antalya konseri öncesi kulis talepleri şaşırttı!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie Türkiye'de ikinci konserini yapmaya hazırlanıyor. Marie'nin Antalya konseri öncesi menajeri aracılığıyla bir takım taleplerde bulundu. Konaklayacağı oteldeki ultra lüks suite Türk halısı konulmasını isteyen şarkıcı akıllara ünlülerin kulis sırlarını getirdi.

Anne Marie'nin Antalya konseri öncesi kulis talepleri şaşırttı!

Rocabye şarkısıyla geçtiğimiz yıl tüm müzik listelerinde zirveye ulaşan ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie Türkiye'de ikinci konserini vermeye hazırlanıyor. Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otelde 17 Temmuz'da konser verecek olan İngiliz şarkıcı, konser öncesi menajeri aracılığıyla bir takım taleplerde bulundu. Konaklayacağı oteldeki ultra lüks suite Türk halısı konulmasını isteyen 27 yaşındaki şarkıcının diğer talepleri arasında puzzle ve hayranlarına imza vermek üzere özel bir kalem de yer aldı. Marie'nin istekleri akıllara ünlülerin kulis sırlarını getirdi.

120
Anne Marie'nin Antalya konseri öncesi kulis talepleri şaşırttı!

El Dorado başlıklı dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz'da İstanbul Vodafone Park'ta konser veren Shakira, dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avakado ve elmanın yanı sıra, çiğ brokoli, havuç ve kereviz sapı, Antep fıstığı, buz badem, ceviz ve humus da istedi. Bütün bu sağlıklı gıdaların yanında kulisinde ve odasında mutlaka olmasını şart koştuğu tek yiyecek çikolata oldu. Kendisi için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata siparişi veren dünyaca ünlü yıldız, oğulları için ise; yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata istedi. İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, hindistan cevizi suyu ve kahve içmek isteyen ünlü star, yiyecek ve içeceklerin yanında gümüş çatal, bıçak takımı da istedi. Shakira ayrıca kulisindeki ve otel odasındaki tüm mobilya ve havluların da beyaz olmasını talep etti. Peki diğer yıldızlar sahne arkası için neler talep ediyor:

220
Anne Marie'nin Antalya konseri öncesi kulis talepleri şaşırttı!

MARİE CAREY: Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, İngiliz Guardian Gazetesi'ne verdiği söyleşide 'Diva kaprisleride' dair açıklama yaptı. Carey sadece süt banyosu yaptım. Bir konserimde ise sahneye çıkarken 20 beyaz güvercin uçurulmasından başka kaprisim olmadı. Konser turuna çıktığımda kaldığım otelin tuvaletirde altın kaplama klozet istediğim ise tamamen yalan" diye konuştu.

320
Anne Marie'nin Antalya konseri öncesi kulis talepleri şaşırttı!

RİHANNA: Rihanna, konser verdiği her yere uzun bir listeyle gidiyor. Üç sayfadan oluşan listesi şoför kriterleriyle başlıyor. Ünlü şarkıcı, şoförünün 25 yaşından büyük, düzgün giyimli, ileri derecede İngilizce bilen biri olmasını istiyor. Arabasının camlarının mutlaka siyah olması gerektiğini belirtiyor. Barbadoslu yıldızın yiyecek listesinde ise bir sepet dolusu çilek, çeşitli meyveler, bol cips ve meyve suları var.

420
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro