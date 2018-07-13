Anne Marie'nin Antalya konseri öncesi kulis talepleri şaşırttı!

Rocabye şarkısıyla geçtiğimiz yıl tüm müzik listelerinde zirveye ulaşan ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie Türkiye'de ikinci konserini vermeye hazırlanıyor. Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otelde 17 Temmuz'da konser verecek olan İngiliz şarkıcı, konser öncesi menajeri aracılığıyla bir takım taleplerde bulundu. Konaklayacağı oteldeki ultra lüks suite Türk halısı konulmasını isteyen 27 yaşındaki şarkıcının diğer talepleri arasında puzzle ve hayranlarına imza vermek üzere özel bir kalem de yer aldı. Marie'nin istekleri akıllara ünlülerin kulis sırlarını getirdi.
El Dorado başlıklı dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz'da İstanbul Vodafone Park'ta konser veren Shakira, dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avakado ve elmanın yanı sıra, çiğ brokoli, havuç ve kereviz sapı, Antep fıstığı, buz badem, ceviz ve humus da istedi. Bütün bu sağlıklı gıdaların yanında kulisinde ve odasında mutlaka olmasını şart koştuğu tek yiyecek çikolata oldu. Kendisi için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata siparişi veren dünyaca ünlü yıldız, oğulları için ise; yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata istedi. İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, hindistan cevizi suyu ve kahve içmek isteyen ünlü star, yiyecek ve içeceklerin yanında gümüş çatal, bıçak takımı da istedi. Shakira ayrıca kulisindeki ve otel odasındaki tüm mobilya ve havluların da beyaz olmasını talep etti. Peki diğer yıldızlar sahne arkası için neler talep ediyor:
MARİE CAREY: Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, İngiliz Guardian Gazetesi'ne verdiği söyleşide 'Diva kaprisleride' dair açıklama yaptı. Carey sadece süt banyosu yaptım. Bir konserimde ise sahneye çıkarken 20 beyaz güvercin uçurulmasından başka kaprisim olmadı. Konser turuna çıktığımda kaldığım otelin tuvaletirde altın kaplama klozet istediğim ise tamamen yalan" diye konuştu.
RİHANNA: Rihanna, konser verdiği her yere uzun bir listeyle gidiyor. Üç sayfadan oluşan listesi şoför kriterleriyle başlıyor. Ünlü şarkıcı, şoförünün 25 yaşından büyük, düzgün giyimli, ileri derecede İngilizce bilen biri olmasını istiyor. Arabasının camlarının mutlaka siyah olması gerektiğini belirtiyor. Barbadoslu yıldızın yiyecek listesinde ise bir sepet dolusu çilek, çeşitli meyveler, bol cips ve meyve suları var.
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