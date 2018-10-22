  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Anne-kız 51 yıl sonra birbirlerine böyle kavuştu

Anne-kız 51 yıl sonra birbirlerine böyle kavuştu

Anne ve babasının ayrılması nedeniyle halası tarafından Almanya'ya götürülen ve bir daha annesi ile görüşemeyen Fazilet Huke, yıllar süren arayışlarının ardından 51 yıl sonra Yozgat'ta yaşayan annesi Güllü Çiftçi'ye ulaştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 11:46 - Güncelleme: 22-10-2018 11:46

İstanbul'da yaşayan anne ve babasının ayrılmasının ardından halası tarafından, bir yaşındayken Almanya'ya götürülen Huke, özlemini çektiği annesine kavuşabilmek için uzun yıllar mücadele verdi.

Bütün çabalarına rağmen yıllarca annesine ulaşamayan 52 yaşındaki Huke, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün alt-üst soy bilgilerini erişime açmasından sonra, annesinin Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde yaşadığını öğrendi.

Yerleştiği Yozgat'ta ikinci evliliğini yapan ve Salih Çiftçi ile hayatını birleştiren annesiyle bir süre telefonla görüşen Huke, Almanya'dan Yozgat'a gelerek annesiyle buluştu.

Annesini bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Huke, "Annemi çok uzun süre aradım, bulamamıştım. Daha sonra nüfustan annemin Yozgat'ta yaşadığını öğrendim, adresini aldım. Bugün de buraya geldim. Anneme kavuştum, çok duygulu ve heyecanlıyım. Ben de bir anneyim, 3 çocuğum, 3 torunum var." dedi.

78 yaşındaki Güllü Çiftçi de, bir yaşındayken kızından ayrıldığını, bir daha göremediğini ve çok aradığını anlattı. Güllü Çiftçi, "Televizyon programlarına çıktım kızımı aradım, bulamadım. Şimdi o beni buldu. Benim tek çocuğum. Çok mutluyum, kızıma kavuştum." diye konuştu.

Salih Çiftçi (64) de eşinin kızını bulması için çok çaba sarf ettiğini anlatarak, "Televizyon programlarına çıktık, gazetelerde yer aldık ama bulamadık. Köyümüze geldi, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Anne-kız 51 yıl sonra birbirlerine böyle kavuştu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro