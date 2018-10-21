Anne cinneti! 3 çocuğunu boğazlarını keserek katletti

ADANA'da kan donduran olay bugün öğlen saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Selma C., çiftçi eşinin evde olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakladı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER... Ardından bileklerini kesen kadın, gürültüler üzerine eve gelen komşuları tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Çağrılan sağlık ekibi, boğazları bıçakla kesilen 1'i kız 3 çocuğun da olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

ANNE TEDAVİ ALTINDA... Ağır yaralı Selma C. ise Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcı, evde inceleme yaparken, kadının çocuklarını neden öldürdüğü araştırılıyor.

CESETLERİNİ BABA BULDU... Saat 10.00 sıralarında tarladan eve dönen Cabbar C., içerden cevap alamayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Evde çocuklarını başlarından kesilerek öldürülmüş eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan koca, komşularından yardım isteyince vahşet ortaya çıktı.