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Anne cinneti! 3 çocuğunu boğazlarını keserek katletti...

Anne cinneti! 3 çocuğunu boğazlarını keserek katletti...

ADANA'da Selma C. isimli kadın 1'i kız 3 çocuğunu boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Ardından bileklerini kesen kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 14:38 - Güncelleme: 21-10-2018 15:44

ADANA'da kan donduran olay bugün öğlen saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Selma Cice, çiftçi eşinin evde olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunu boğazlarını keserek öldürdü, kendisinin de bileklerini kesti...

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER... Vahşet evindeki gürültüler üzerine eve gelen komşuları cani anneyi ağır yaralı olarak buldu. Çağrılan sağlık ekibi, boğazları bıçakla kesilen 1'i kız 3 çocuğun da olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Baba Cabbar Cice ve büyük oğlu Mehmet Emin Cice

MEHMET EMİN, SEMANUR VE MAHMUT... Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evde  inceleme yaparken boğazları kesilerek öldürülen çocukların Şehit Muharrem Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehmet Emin ve 8 yaşındaki Semanur ile  4 yaşındaki Mahmut olduğu belirlendi.

CESETLERİNİ KAPIYI KIRAN BABA BULDU... Ailenin komşusu Murat Aslan, gazetecilere, çiftçilik yapan baba Cabbar Cice'nin seradan eve geldiğinde kapının kilitli olduğunu fark etmesi üzerine bir arkadaşından yardım istediğini belirtti. Babanın arkadaşıyla beraber kapıyı kırıp eve girdiğini dile getiren Aslan, "Baba eve girdiğinde üç çocuğunun ölmüş, eşinin de yaralı olduğunu görmüş. Sinir krizi geçirmiş. Biz o sırada kıraathanedeydik. Olayı duyar duymaz eve koştuk. Şoke olduk, kanımız dondu." diye konuştu.

HİÇBİR SORUNLARI YOKTU... Komşuları 27 yaşındaki Selma Cice'nin hiç sorunu olmadığını söylerken, anne katliamına bir anlam veremediler: "İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek. Çok üzgünüz."

Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan baba Cabbar Cice, olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan ağır yaralanan anne Selma Cice'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kardeşin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 21 Ekim 2018 15:56 Cinayet olamaz mı anne bunu yapamaz

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