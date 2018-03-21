'Anlaşmaya' vardık demedik, 'anlayışa' vardık dedik!

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dün yaptığı telefon görüşmesini ve ABD ile Menbiç konusunda yaşanan "anlaşmaya" tartışması hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

ABD ile Türkiye arasında Menbiç'in güvenliğini sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığı yolundaki açıklamalar üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Bu komik çünkü varılan bir anlaşma yok” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında ABD ile Menbiç konusunda yapılan görüşmeler hakkında şöyle konuştu:

ANLAMYAMA DEĞİL ANLAYIŞA VARDIK: "Anlaşmaya vardık sözünü netliğe kavuşturmak gerekiyor. Bir anlayışa vardık diyoruz. Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun huzura kavuşması. Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik. Basınımız öyle bir şey söylüyor ki. O zaman anlaşmaya vardıysak komisyon çalışmasını niye yapacağız."

Tillerson ile dün yaptığı telefon görüşmesini de anlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "En son kendisinin Ankara ziyaretinde vardığımız anlayış, çalışmalar devam ediyor. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim. Dünkü telefon görüşmesi insani bir telefon görüşmesiydi. Bu ziyaret marjında vardığımız anlayış ve oluşturduğumuz çalışma gruplarının sonuç getirmesi konusunda temennilerimizi de dile getirdik" dedi.

AB NE YAPTIĞINI BİLMİYOR: Avrupa Birliği ile Brüksel'de yapılan görüşmede en son bir yol haritası belirlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takındığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var." dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ BİR KOZ DEĞİL: "Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: "AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız."