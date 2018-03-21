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'Anlaşmaya' vardık demedik, 'anlayışa' vardık dedik!

'Anlaşmaya' vardık demedik, 'anlayışa' vardık dedik!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Menbiç konusunda anlaşmaya varılıp varılmadığı tartışmasına noktayı koydu. Çavuşoğlu, "Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedik" dedi...

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 14:09 - Güncelleme: 21-03-2018 14:09

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dün yaptığı telefon görüşmesini ve ABD ile Menbiç konusunda yaşanan "anlaşmaya" tartışması hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. 

ABD ile Türkiye arasında Menbiç'in güvenliğini sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığı yolundaki açıklamalar üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Bu komik çünkü varılan bir anlaşma yok” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında ABD ile Menbiç konusunda yapılan görüşmeler hakkında şöyle konuştu: 

ANLAŞMAYA DEĞİL ANLAYIŞA VARDIK: "Anlaşmaya vardık sözünü netliğe kavuşturmak gerekiyor. Bir anlayışa vardık diyoruz. Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun huzura kavuşması. Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik. Basınımız öyle bir şey söylüyor ki. O zaman anlaşmaya vardıysak komisyon çalışmasını niye yapacağız." 

''YPG'NİN SADECE MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLMESİ YETMEZ'': Çavuşoğlu, "Buraların istikrara kavuşabilmesi için buradan terör örgütlerinin kaybolması lazım. Ayrıca Suriyeliler niye dönemiyor bizdeki 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz niye dönemiyor çünkü YPG'liler buna müsaade etmiyor. Bunlar YPG nedeniyle evlerine dönemiyorlar. Münbiç'ten sonra sıra diğer yerlere gelecektir. YPG'nin sadece Münbiç'ten çekilmesi yetmez" açıklamasını yaptı. 

İNSANİ BİR GÖRÜŞMEYDİ: Tillerson ile dün yaptığı telefon görüşmesini de anlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "En son kendisinin Ankara ziyaretinde vardığımız anlayış, çalışmalar devam ediyor. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim. Dünkü telefon görüşmesi insani bir telefon görüşmesiydi. Bu ziyaret marjında vardığımız anlayış ve oluşturduğumuz çalışma gruplarının sonuç getirmesi konusunda temennilerimizi de dile getirdik" dedi.

AB NE YAPTIĞINI BİLMİYOR: Avrupa Birliği ile Brüksel'de yapılan görüşmede en son bir yol haritası belirlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takındığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var." dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ BİR KOZ DEĞİL: "Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: "AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız."

ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşmaya varılmadı

 

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  • MİSAFİR 21 Mart 2018 15:57 CİDDİYETSİZLİĞE BAK...YALAN SÖYLEMEK DE GÜNCELLENEN İSLAMDA GÜNAH OLMAKTAN ÇIKARILDI GALİBA AKPLİLER TARAFINDAN

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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