Anlamlı Cuma mesajları resimli ve yeni okunacak duaları

Cuma günü okunacak dualar ve anlamlı sözlerle cuma mesajları resimli yeni 2016 yılına aitler. Cuma mesajlari resimli olarak SMS'ten cepten atmaya uygun olarak internethaber.com sitesince hazırlandı.

Anlamlı Cuma mesajları resimli ve yeni okunacak duaları

Cuma günü okunacak dualar cennetin kapılarını açar, çekilen zikirler evliyalar sınıfına katar. Peki cuma günü okunacak dualar hangileri, zikir ve esmalar ne zaman okunmalı? Cuma günü dileklerin kabulü için okunacak duaları resimli cuma mesajları ile birlikte hazırladık. Resimli cuma mesajları cepten sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte cuma günü okunacak dualar, zikirler ve esmalar ile resimli yeni cuma mesajları;

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Anlamlı Cuma mesajları resimli ve yeni okunacak duaları

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUA
-”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”
Kim ki bu dua ile cuma günü dua eder ve Allah’dan isterse , Allah mutlaka duanıya karşılık verir.

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Anlamlı Cuma mesajları resimli ve yeni okunacak duaları

HZ. ÖMER'İN ÖNERDİĞİ CUMA GÜNÜ DUASI
Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu duâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile duâsı kabûl olur.

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Anlamlı Cuma mesajları resimli ve yeni okunacak duaları

HZ. ÖMER'İN CUMA DUASI ŞÖYLE;
Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.

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