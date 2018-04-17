Anlamı yanlış bilinen isimler! İşte isimlerin manaları

Çocuklara verilen isimlerin anlamlarını bazen çok yanlış biliyoruz. Mesela Aleyna ne demek, Berra ismi ne anlama geliyor biliyor musunuz? İşte son dönemde en çok konulan isimler ve onların anlamları;

Bebeklere verilen isimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bir ömür boyu hayatını etkileyecek isim konusunda ince eleyip sık dokumak lazım. Çok özenle seçtiğiniz isim belki de kötü bir anlam taşıyor olabilir Anlamı yanlış bilinen adlar ilerisi için sıkıntı yaratabiliyor. İşte o isimler... Twitter

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Bebeklere verilen isimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bir ömür boyu hayatını etkileyecek isim konusunda ince eleyip sık dokumak lazım. Çok özenle seçtiğiniz isim belki de kötü bir anlam taşıyor olabilir Anlamı yanlış bilinen adlar ilerisi için sıkıntı yaratabiliyor. İşte o isimler... Twitter

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Bebeklere verilen isimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bir ömür boyu hayatını etkileyecek isim konusunda ince eleyip sık dokumak lazım. Çok özenle seçtiğiniz isim belki de kötü bir anlam taşıyor olabilir Anlamı yanlış bilinen adlar ilerisi için sıkıntı yaratabiliyor. İşte o isimler... Twitter

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