Anlamı yanlış bilinen isimler

Bebeklere verilen isimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bir ömür boyu hayatını etkileyecek isim konusunda ince eleyip sık dokumak lazım.

Bebeklere verilen isimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bir ömür boyu hayatını etkileyecek isim konusunda ince eleyip sık dokumak lazım. Çok özenle seçtiğiniz isim belki de kötü bir anlam taşıyor olabilir.. Anlamı yanlış bilinen adlar ilerisi için sıkıntı yaratabiliyor. İşte o isimler...



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Bebeklere verilen isimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bir ömür boyu hayatını etkileyecek isim konusunda ince eleyip sık dokumak lazım. Çok özenle seçtiğiniz isim belki de kötü bir anlam taşıyor olabilir.. Anlamı yanlış bilinen adlar ilerisi için sıkıntı yaratabiliyor. İşte o isimler...

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2 32

Bebeklere verilen isimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bir ömür boyu hayatını etkileyecek isim konusunda ince eleyip sık dokumak lazım. Çok özenle seçtiğiniz isim belki de kötü bir anlam taşıyor olabilir.. Anlamı yanlış bilinen adlar ilerisi için sıkıntı yaratabiliyor. İşte o isimler...

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