Anketler ne diyor? İşte son iki anket ve çarpışan sonuçlar...

TÜRKİYE 24 Haziran 2018 günü erken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanırken, anket firmaları da yaptıkları araştırmaları bir bir açıklamaya başladı. Dün gece iki anket sonucu ortaya çıktı. Ancak bu iki anketin sonuçları da birbirinin neredeyse tam tersiydi. Fehmi Koru'nun elindeki güvendiği bir kurumun yaptığı ankete göre AK Parti'nin oyları yüzde 51, MHP'nin ise 6.7... Mediar'ın anketine göre ise AK Parti ve MHP'nin (Cumhur İttifakı) oyu yüzde 42.5...

“Elimde güvendiğim bir kurumun ‘Mart 2018’ için yaptığı bir araştırma var” diyen Fehmi Koru, o anketin sonuçlarını şöyle özetliyor: Bu araştırmaya göre AK Parti oyları yüzde 50.9 bandında gözüküyor. CHP’nin -o da bir önceki 1 Kasım 2015 seçiminden daha az- (21.9) oy alarak Meclis’e tartışmasız girebildiğini, İYİ Parti’nin seçime tek başına gittiğinde ancak iyi çalışırsa barajı aşabileceğini (9.7), MHP’nin de AK Parti ile ittifakı sayesinde Meclis’te temsil imkanına kavuşabileceğini (6.7), başarısı garanti sayılan HDP’nin de işinin zor olduğunu (8.9) gösteriyor o soruya deneklerin verdiği cevap…”

MEDİAR'IN ANKET SONUÇLARI... Mediar Araştırma Şirketi’nin 26 ilde ve yüzde 2.1 hata payı ile tespit edilen 2 bin 660 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı anket sonuçlarına göre, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 42.5. Ankette, milletvekili seçimlerinde CHP yüzde 22.9, İYİ Parti yüzde 17.1, HDP yüzde 13.2, Saadet Partisi yüzde 3.1 olarak çıktı.

SAADET'İN ROLÜ... Saadet Partisi’nin seçime ittifakla katılması halinde 12 ila 16 milletvekili çıkaracağı ve ‘cumhur ittifakı’nın Meclis’te mutlak çoğunluğu elde edemeyeceği öngörüldü.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ANKETİ... Mediar'ın anket sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 42.11’de kalırken, CHP’nin adayının yüzde 20.11, Meral Akşener’in yüzde 19.70, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 13.38, Temel Karamollaoğlu’nun ise yüzde 3.08 oy alacağı öngörüldü.