Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanıyor. Ankara'da yoğun bir gündem yaşanıyor. Muhalefet partileri tek tek görüşmeler gerçekleştirirken Ankara'dan son dakika bir görüşme haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Arınç'la Beştepe'de bir araya gelecek.
Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu. Erdoğan Azerbaycan'dan gelecek mevkidaşını karşılayacaktı. AK Parti'de ağabey olarak değerlendirilen Arınç, 'yeniden aday olacak mı?' sorusu sorulmaya başladı.
DAVUTOĞLU GÜL GÖRÜŞMESİ ERDOĞAN'A SORULDU
Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuşacağı belirtiliyor. Erdoğan, Davutoğlu ve Gül arasındaki görüşmeye dair bilgisi olmadığını söylemişti.
ERDOĞAN VE ARINÇ BU AKŞAM GÖRÜŞÜYOR
Bu akşam Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç'ın görüşeceği açıklandı. Sürpriz görüşme canlı yayında AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'a da soruldu. Ünal soruya şu yanııtı verdi.
CANLI YAYINDA MAHİR ÜNAL'A SORULDU: AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konuya ilişkin "Bu görüşme MKYK gündeminde değildi, Genel Başkanımız da bizimle böyle bir bilgi paylaşmadı." ifadelerini kullandı.
AK Parti aday başvuru ücreti ne kadar? Formu ve başvuru yolu
Erdoğan'dan bomba Abdullah Gül yorumu!
Abdullah Gül'e gece yarısı sürpriz ziyaret! Bakın görüşmede kimler vardı
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ankara'yı sallayan sürpriz görüşme! Erdoğan ve Arınç buluşuyor haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
Bülent Arınç Manisa Lisesi'ni bitirdi. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Siyasete Gen&ccDEVAMI »
64. hükümette Kültür ve Turizm bakanı olan Mahir Ünal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Mahir Ünal'ın özgeçmişi. Mahir Ünal, 1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. Babasının adı Mehmet Reşat,DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER