Ankara'yı sallayan sürpriz görüşme! Erdoğan ve Arınç buluşuyor

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanıyor. Ankara'da yoğun bir gündem yaşanıyor. Muhalefet partileri tek tek görüşmeler gerçekleştirirken Ankara'dan son dakika bir görüşme haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Arınç'la Beştepe'de bir araya gelecek.

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu. Erdoğan Azerbaycan'dan gelecek mevkidaşını karşılayacaktı. AK Parti'de ağabey olarak değerlendirilen Arınç, 'yeniden aday olacak mı?' sorusu sorulmaya başladı.

DAVUTOĞLU GÜL GÖRÜŞMESİ ERDOĞAN'A SORULDU

Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuşacağı belirtiliyor. Erdoğan, Davutoğlu ve Gül arasındaki görüşmeye dair bilgisi olmadığını söylemişti.

ERDOĞAN VE ARINÇ BU AKŞAM GÖRÜŞÜYOR

Bu akşam Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç'ın görüşeceği açıklandı. Sürpriz görüşme canlı yayında AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'a da soruldu. Ünal soruya şu yanııtı verdi.

CANLI YAYINDA MAHİR ÜNAL'A SORULDU: AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konuya ilişkin "Bu görüşme MKYK gündeminde değildi, Genel Başkanımız da bizimle böyle bir bilgi paylaşmadı." ifadelerini kullandı.

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