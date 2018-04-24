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Ankara'yı sallayan sürpriz görüşme! Erdoğan ve Arınç buluşuyor

Ankara'yı sallayan sürpriz görüşme! Erdoğan ve Arınç buluşuyor

ANKARA 'dan bomba bir son dakika haberi geldi. Bu akşam Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu ve Gül'ün görüşeceği haberinin ardından Erdoğan'dan da bir son dakika haberi geldi. Erdoğan ve Arınç Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 16:47 - Güncelleme: 24-04-2018 17:17

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanıyor. Ankara'da yoğun bir gündem yaşanıyor. Muhalefet partileri tek tek görüşmeler gerçekleştirirken Ankara'dan son dakika bir görüşme haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Arınç'la Beştepe'de bir araya gelecek.

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu. Erdoğan Azerbaycan'dan gelecek mevkidaşını karşılayacaktı. AK Parti'de ağabey olarak değerlendirilen Arınç, 'yeniden aday olacak mı?' sorusu sorulmaya başladı.

DAVUTOĞLU GÜL GÖRÜŞMESİ ERDOĞAN'A SORULDU

Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuşacağı belirtiliyor. Erdoğan, Davutoğlu ve Gül arasındaki görüşmeye dair bilgisi olmadığını söylemişti.

ERDOĞAN VE ARINÇ BU AKŞAM GÖRÜŞÜYOR

Bu akşam Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç'ın görüşeceği açıklandı. Sürpriz görüşme canlı yayında AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'a da soruldu. Ünal soruya şu yanııtı verdi.

CANLI YAYINDA MAHİR ÜNAL'A SORULDU: AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konuya ilişkin "Bu görüşme MKYK gündeminde değildi, Genel Başkanımız da bizimle böyle bir bilgi paylaşmadı." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR58 YORUM

  • cenk 24 Nisan 2018 18:00 Reis bu adamdan uzak dur.Sana fayda gelmez zarar gelir.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI » Bülent Arınç
BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç Manisa Lisesi'ni bitirdi. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Siyasete Gen&cc

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