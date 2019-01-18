Ankara'yı sallayacak Abdullah Gül iddiası! Davutoğlu Babacan...

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 31 Mart seçim sürecini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün parti kuracağı iddiası üzerinden değerlendirdi.

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 31 Mart seçim sürecini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün parti kuracağı iddiası üzerinden değerlendirdi. Abdurrahman Dilipak, “5. ayın 5’inde 55 vekille!” başlıklı yazısında “Mart sonunda seçim var. Yerel yönetim seçiminden AK Partinin oy kaybederek çıkacağını düşünen çevreler, kolları sıvamış bekliyorlar. Parti içi ve dışı muhalefet, en azından AK Partinin bu seçimlerden oy kaybederek çıkmasını sağlamak için her türlü işbirliğine açıklar. İstanbul ve Ankara’nın AK Partiden alınması psikolojik açıdan çok önemli. Ardından büyük şehirlerde AK Partiye yüklenecekler..” ifadelerini kullandı. Twitter

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“11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, yerel seçimlerden sonra bir durum değerlendirmesi yaparak 55 milletvekiliyle yeni bir parti kuracağı ileri sürülüyordu” hatırlatmasında bulunan Dilipak şöyle devam etti: “Gül ve çevresi bu iddiaları yalanladı. İddiaya göre yeni oluşum AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP’den milletvekili transferleri yapabilirdi. Hatta HDP’den de.. Bu durum da tabi ki parlamento aritmetiği altüst olacaktı.” Twitter

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PARTİ HABERLERİ DOĞRU OLABİLİR: Dilipak “Ocak başında yeni bir iddia gündeme geldi” diyerek değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Yeni haber, yalanlanan iddianın sıcaklığını koruduğunu ve gerçek olabileceğini gösteriyor. Haber şöyle: ‘Gündemi sarsan iddia! ‘MHP’den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül’ün partisine katılacak’. İYİ Parti’nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesine destek verdiği için, MHP Grup Başkanvekili görevinden alınan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Abdullah Gül’ün 55 milletvekili ile birlikte kuracağı iddia edilen yeni partiye geçeceği öne sürüldü.’ Twitter

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