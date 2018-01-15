Ankara'ya sürpriz konuk! Öğleden sonra geliyor...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan bugün sürpriz bir konuğunu ağırlayacak... Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için öğle saatlerinde Ankara'da olacak...

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