Ankara'nın simgelerinden Atakule yenilendi

Ankara'nın ilk, Türkiye'nin ikinci alışveriş merkezi olan ve kulesi ile Ankara'nın sembolü haline gelen Atakule'nin, yenilenmesinin ardından açılışı gerçekçekleştirildi.

Ankara'nın simgelerinden Atakule yenilendi

Ankara'nın sembolü Atakule Alışveriş Merkezi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Ozan Doğulu DJ performansıyla Ankaralıları coşturdu.

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Ankara'nın simgelerinden Atakule yenilendi

Halkın yoğun ilgi gösterdiği Atakule Alışveriş Merkezi'nin açılışı kapsamında etkinlikler gün boyu devam etti. Akşam ise Atakule'nin terasında Ozan Doğulu DJ performansıyla davetlileri eğlendirdi.

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Ankara'nın simgelerinden Atakule yenilendi

Ozan Doğulu’nun ardından, başkentte ilk kez gerçekleştirilen görkemli ışık ve havai fişek gösterileriyle Ankaralılar unutulmaz anlar yaşadı.

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Ankara'nın simgelerinden Atakule yenilendi

Atakule GYO tarafından 2016 yılında yeniden inşasına başlanan Atakule Alışveriş Merkezi, kentin en özel parklarından biri olan Botanik Parkı manzaralı bir tepede yer alıyor.

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