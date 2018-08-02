Ankara'nın caddeleri göle döndü

Ankara’da akşam saatlerine doğru etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı felç etti. Bazı caddeler göle dönerken, çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı.

Ankara'nın caddeleri göle döndü

Ankara’da akşam saatlerine doğru etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı felç etti. Bazı caddeler göle dönerken, çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Ankara’da saat 4 sularında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya ve Mamak’ta bazı araçlar suya gömülürken birçok ev iş yerini de su bastı. Sağanak yağışla beraber Akay ve Tandoğan’daki alt geçitler su altında kalırken, birçok araç da sele kapıldı.

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Ankara'nın caddeleri göle döndü

Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Selde hasar gören araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

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Ankara'nın caddeleri göle döndü

Ankara’da akşam saatlerine doğru etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı felç etti. Bazı caddeler göle dönerken, çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Ankara’da saat 4 sularında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya ve Mamak’ta bazı araçlar suya gömülürken birçok ev iş yerini de su bastı. Sağanak yağışla beraber Akay ve Tandoğan’daki alt geçitler su altında kalırken, birçok araç da sele kapıldı.

314
Ankara'nın caddeleri göle döndü

Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Selde hasar gören araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

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