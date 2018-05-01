Ankaralı miniklerden muhteşem gösteri!

“Dünya’ya Mesaj 3” adlı tiyatro gösterisi “Yogadans & Müzik Treapi” etkinliği ile 29 Nisan Pazar günü Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçer sahnesinde gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez serebral palsili çocukların dahil olduğu tiyatro gösterisi Ankaralı tiyatroseverlerle buluştu. SERÇEV'in desteklediği oyun Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçek sahnesinde gerçekleştirilen oyunda, minikler gönüllerince eğlenirken seyirciler ise keyifli dakikalar geçirdi.

MÜZİKLE TERAPİ

2013 yılından bu yana normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocuklarla yoga çalışması yapan Gamze Yontar ile Psikolog Erdem Ocak'ın birlikte imza attığı proje, çocukları hiçbir engel tanımadan aynı sahnede buluşturuyor. "Dünyaya Mesaj 3" adlı gösteri, yoga ve müziğin ritmiyle çocuklara eşsiz bir dünyaya kapıları aralıyor.

SEREBRAL PALSİLİ NEDİR?

Serebral palsi; doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrası erken dönemdeki, beyin hasarı sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı, kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Serebral palside, beyinde oluşan hasar ilerleyici değildir. Serebral Palsi bulaşıcı, kalıtsal ve hayatı tehdit eden bir durum değildir.

Motor geriliğine; duyusal, bilişsel, iletişim, algılama, epilepsi, davranış bozuklukları ve ikincil olarak gelişen kas iskelet sistemi sorunları eşlik eder. Serebral Palsili çocukların büyük bir kısmı zamanla daha iyi duruma gelirken, bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeni ile daha kötü bir tablo sergileyebilir. Oluşacak ek sorunları engellemek ve çocukların yaşam kalitelerini artırmak için, mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekir.