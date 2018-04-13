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Ankarakart nasıl alınır, tam ve indirimli yarım ankarakart kaç para?

Ankarakart nasıl alınır, tam ve indirimli yarım ankarakart kaç para?

Başkentray'ın hizmete açılmasının ardından indirimli ve tam başkentray ücretleri merak konusu oldu. 24 Nisan'dan itibaren ücretli olacak Başkentray'da Ankarakart kullanılacak. Peki hızlı ulaşımından yararlanmak isteyenler Ankarakat'ı nasıl ve nereden alacak, kaç çeşit Ankarakart ve nasıl kullanılıyor? İşte Ankarakart öğrenci, tam ve indirimli ücret tarifesi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 13:10 - Güncelleme: 13-04-2018 13:10

Ankarakart nedir, nereden alınır, nasıl kullanılır ve kaç tane Ankarakart var soruları Başkenray'ın hizmete açılması ile merak konusu oldu. Başkantray'da Ankarakart geçerli olacak. Peki Ankarakart öğrenci, tam ve yarım bilet fiyatları ne kadar oldu?

ANKARAKART NEDİR: AnkaraKart sürekli yanınızda taşıyacağınız şehiriçi ulaşım kartınızdır. EGO'ya bağlı tüm toplu taşıma araçlarındaki kart okuma cihazılarına yakınlaştırarak kullanabileceğiniz temassız akıllı kartlar ve yine bu cihazların üst kısmında bulunan kart okuma kısmına yerleştirilen tek geçişlik manyetik biletlerden oluşan AnkaraKart ile çok daha hızlı, ekonomik ve pratik ulaşımın keyfini bir arada yaşayacaksınız.

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TAM ANKARAKART: Bayilerden Smart veya Mini Banko cihazlarımızdan TL yükleme yaparak, Ankara’daki tüm toplu taşıma araçlarında kullanabileceğiniz ulaşım kartıdır. Tam AnkaraKart’ınızı bayilerimizden, AnkaraKart İşlem Merkezleri’nden veya Smart Banko’lardan alabilirsiniz. AnkaraKart avantajlarından faydalanabilmek için Tam AnkaraKart'ınızı aldıktan sonra Online İşlemler > Kart Tanımlama menüsünden AnkaraKart'ınızı hesabınıza tanımlayarak kişiselleştirebilirsiniz.

İNDİRİMLİ ANAKART: Öğrenci ve öğretmenlerin aşağıda belirtilen evraklar ile AnkaraKart İşlem Merkezleri'ne başvuru yapılarak alınan kişiselleştirilmiş kartlardır. Kişiye özel olan bu kartların başkaları tarafından kullanımı yasaktır. Böyle durumlarda karta el konularak kart kara listeye alınmaktadır.

Tam AnkaraKart anonim bir karttır. Kartınızı online işlemler menüsünden kişiselleştirerek herhangi bir kayıp veya çalıntı durumunda bakiyenizin yeni Tam AnkaraKart'ınıza yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

ANKARAKART NASIL KULLANILIR: AnkaraKart'ınız ile Ankara’da toplu taşıma araçlarına binebilmek için, toplu taşıma araçları veya istasyonlarında bulunan kart okuma cihazlarına AnkarKart'ınızı yaklaştırmanız yeterli olacaktır. İşleminiz anında gerçekleşerek, kullandığınız AnkaraKart'ınızın özelliğine göre, belediye tarafından belirlenen ulaşım ücreti AnkaraKart'ınıza yüklü bakiyenizden düşülecektir. Kart okuma cihazının, kartın okunmasını teyit eden ses ve yeşil yanan ışık aracılığıyla ulaşım ücretinin ödenmiş olduğu anlaşılır. Kartınızda kalan bakiyeyi de kart okuma cihazlarının ekranında görebilirsiniz.

Geçiş ücretinizi AnkaraKart’ınız aracılığıyla hızlı, modern ve ekonomik bir şekilde ödemiş olursunuz. AnkaraKart’ınız sayesinde bozuk paralar ile uğraşmadan , bilet temin edememe gibi sıkıntılar yaşamadan hızlı geçiş ve seyahat imkanına sahip olursunuz.

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