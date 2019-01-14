Ankaragücü'nde Bektaş gitti, Kaplan geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, sezona teknik direktör İsmail Kartal ile başlarken Kartal'ın yerine ilk yarının son haftasında Bayram Bektaş getirildi.

Antalya kampına Bektaş ile giden sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla fikir ayrılığı yaşanması nedeniyle yolarını ayırdı ve göreve kulüpte önceden de görevler almış Mustafa Kaplan'ı getirdi.