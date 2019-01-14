Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, sezona teknik direktör İsmail Kartal ile başlarken Kartal'ın yerine ilk yarının son haftasında Bayram Bektaş getirildi.
Antalya kampına Bektaş ile giden sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla fikir ayrılığı yaşanması nedeniyle yolarını ayırdı ve göreve kulüpte önceden de görevler almış Mustafa Kaplan'ı getirdi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ankaragücü'nde Bektaş gitti, Kaplan geldi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER