Ankaragücü'nde ayrılık! Erdem Şen Portekiz takımına transfer oldu

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu transfer ettiği Chaves, Erdem Şen'i kadrosuna kattı. Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. Erdem Şen, bu sezon Ankaragücü formasıyla Türkiye Kupası'nda 4 maçta oynamıştı.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu transfer ettiği Chaves, Portekiz Ligi'nde 12 puanla 17. sırada yer alıyor.

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