Ankaragücü yeni stadında Alanyaspor'a mağlup oldu!

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Ankara'nın yeni stadı Eryaman Stadı'ndaki ilk maç golle başladı. Henüz 5. dakikada VAR'ın uyarısıyla hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Djalma yeni stattaki ilk gole imza atan isim oldu. Alanyaspor, 55. dakikada Efecan'ın asistinde Cisse'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde de istediği oyunu ortaya koyan Alanyaspor, maçı 2-0 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 24'e çıkaran Aytemiz Alanyaspor rahat bir nefes alırken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ: 0 - 2 :ALANYASPOR

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Djedje, Kenan Özer, (Dk. 89 Nduka), Sedat Ağçay (Dk. 54 Kubilay Kanatsızkuş), Faty, (Dk. 74 Cerci), Moulin, İlhan Parlak

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 89 Wanderson), Merih Demiral, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 71 Welinton), Junior Fernandes, Djalma (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Cisse

GOLLER: Dk. 7 (P) Campos, Dk. 55 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Erdem Özgenç, Kenan Özer, Djedje, Moulin, Yalçın Ayhan (Ankaragücü) - Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)