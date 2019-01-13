Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş istifa etti

Ajansspor'un son dakika olarak geçtiği habere göre Spor Toto Süper Lig'de devre arasına 12. sırada giren Ankaragücü’nde transfer tahtası açılmadığı için teknik direktör Bayram Bektaş'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Haberde, Bektaş'ın transfer yasağının kaldırılmaması ve futbolcuların sözleşmesini feshetmesi nedeniyle görevinden ayrıldığı öne sürüldü. Teknik direktör belirsizliğinde takımı Mustafa Kaplan çalıştıracağı iddia edildi.

İstifa haberiyle ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MKE Ankaragücü’nde yönetim kurulu, eski teknik direktörlerden Mustafa Kaplan’ı bu sabah, futbolcu izleme ekibinin başında yer alması için göreve getirmişti. Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamada, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, “Mustafa Kaplan, futbolcu izleme ekibinin de başında olacak. Takımda da yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak” ifadelerini kullanmıştı.