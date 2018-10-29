Ankaragücü oyuncusu Kenan Özer'in galibiyet paylaşımı tepki çekti!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe'yi hezimete uğratarak 3-1 mağlup etmeyi başardı. 3 puanın sahibi olan Ankaragücü, galibiyeti kutlarken mücadelenin ardından sol kanat oyuncusu Kenan Özer, Instagram hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Konstantinopolis fethi...
Karşılaşma sırasında çekilen üç fotoğrafını yayınlayan 31 yaşındaki futbolcu, paylaşımının altına "Konstantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Çok şükür..." mesajını yazdı.
Bu paylaşımı büyük tepki gören Özer, daha sonrasında hesabını gizliye aldı.
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