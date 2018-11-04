Ankaragücü Kayserispor maçının 11'leri

Spor Toto Süper Lig'e iddialı bir şekilde giriş yapan Ankaragücü, Kayserispor'u devirip üst sıralar için kendisine yer bulmak istiyor. Puan durumunda 12. sırada yer bulan Kayserispor ise Ankaragücü deplasmanında 3 puan arıyor. Saat 13:30'da başlayacak olan karşılaşmanın 11'leri belli oldu. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler.
Ankaragücü: Korcan Çelikay, Yalçın Ayhan, Tiago Pinto, Brice Dja Djedje, Erdem Özgenç, Bakary Kone, Kenan Özer, Thievy Bifouma, Ricardo Faty, Moestafa El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Tiago Lopes, Levent Gülen, Kana-Biyik, Atila Turan, Rajko Rotman, Şamil Çinaz, Bilal Başakçıoğlu, Tjaronn Chery, Umut Bulut, Silvestre Varela
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