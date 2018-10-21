Ankaragücü evinde Yeni Malatya'ya acımadı!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Ankaragücü, maçın henüz başlarında penaltı kazandı. VAR'la pozisyonu tekrar izlemesinin ardından, Sadık Çiftpınar'ın topa elle müdahele ettiğine hükmeden Alper Ulusoy, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Cerci de Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda beraberlik golü için vites yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, 84'te gole çok yaklaşsa da Boutaib'in vuruşunda top direkten döndü.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü 13 puana yükselirken, Evkur Yeni Malatyaspor 12 puanda kaldı.

MKE ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR: 1-0

Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Djedje, Cerci (Dk. 77 Sedat Ağçay), İlhan Parlak, Kenan Özer (Dk. 90 Mehmet Sak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 83 Kehinde)

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 73 Erkan Kaş), Donald (Dk. 38 Boutaib), Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Pereira (Dk. 67 Eren Tozlu), Adem Büyük

Gol: Dk. 10 Cerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mina, Dk. 54 Murat Yıldırım, Dk. 70 Boutaib, Dk. 90+5 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Djedje, Dk. 48 İlhan Parlak, Dk. 90+1 Sedat Ağçay, Dk. 90+3 Pinto (MKE Ankaragücü)