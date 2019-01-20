Ankaragücü Başkanı patladı: Allah belanızı versin

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 6-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.
Başkan Yiğiner, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah’a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.
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