Ankaragücü Ante Kulusic ile anlaştı

Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala transfer yasağı kalkan Ankaragücü, geçtiğimiz gü Polonyalı stoper Michał Pazdan ve Las Palmas'ın kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Leeds United'a dönen forvet Hadi Sacko'yu da transfer etmişti.

Ankaragücü cephesi, hız kesmeden bir transfer haberini daha duyurdu. Ankaragücü, daha önce Hacettepe, Balıkesirspor ve Gençlerbirliği’nde de forma giyen 32 yaşındaki stoper Ante Kulusic’i kadrosuna kattı. Kulüp, transfer haberini aşağıdaki görselle duyurdu.

BİR TRANSFER DAHA

Ankaragücü Kulübü, Vitoria Guimaraes'den Yeni Zelanda'lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Türkiye'de yeni bir sayfa açtığını belirten hücum oyuncusu, "Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü'ne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.



Transfer yasağı kalktı Ankaragücü 2 bomba birden patlattı